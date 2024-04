Embracer Group será dissolvido e três novas empresas serão criadas Após a venda do Gearbox Software e Saber Interactive, o plano de reestruturação na holding sueca de jogos e mídia Embracer Group culminou...

Após a venda do Gearbox Software e Saber Interactive, o plano de reestruturação na holding sueca de jogos e mídia Embracer Group culminou com o anúncio nesta segunda-feira da dissolução do grupo e a formação de três empresas, que serão listadas separadamente na bolsa Nasdaq Estocolmo.

Com o fim do Embracer Group, serão criadas a Asmodee, Coffee Stain & Friends e Middle-earth Enterprises & Friends. A primeira será dedicada ao negócio de jogos de tabuleiro, enquanto as duas últimas serão focadas nos videogames.

A Asmodee, que já era uma unidade no Embracer Group dedicada a jogos de tabuleiro, simplesmente recuperará sua independência e continuará sua jornada normalmente. Já a Coffee Stain & Friends e Middle-earth Enterprises & Friends, dois nomes ainda provisórios, ocuparão dois nichos diferentes na produção e publicação de jogos, sendo uma dedicada a jogos de pequenos orçamentos e free-to-play e outra focada as grandes produções. Os editores, estúdios e licenças da Embracer estarão, portanto, sujeitos à redistribuição conforme detalhado abaixo:

Coffee Stain & Friends

A Coffee Stain & Friends reunirá as equipes responsáveis ​​por jogos de orçamento moderado (A/AA) e free-to-play em consoles, PC e mobile.

Principais editoras e estúdios: Coffee Stain, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs, THQ Nordic, Amplifier Game Invest, Easybrain, Deca, CrazyLabs, Cryptic

Licenças principais: Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown, Valheim

Número de funcionários: 3.150

Volume de negócios 2023: 936 milhões de euros

Lucro operacional 2023: 240 milhões de euros

CEO: Anton Westbergh

Middle-earth Enterprises & Friends

A Middle-earth Enterprises & Friends será responsável por qualquer coisa que se assemelhe a um jogo de grande orçamento para PC e consoles.

Principais editoras e estúdios: Crystal Dynamics, Dambuster Studios, Eidos-Montreal, Flying Wild Hog Studios, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios, 4A Games, Plaion, Freemode, Dark Horse.

Licenças principais: Dead Island, Lord of the Rings, Metro, Tomb Raider, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance

Número de funcionários: 4.550

Volume de negócios em 2023: 1,2 mil milhões de euros

Lucro operacional 2023: 172 milhões de euros

CEO: Phil Rogers

Neste contexto, o próprio nome Embracer desaparecerá em breve, mas não o do CEO Lars Wingefors, que continuará a ser um acionista significativo das três empresas recém-criadas.

O processo de dissolução do Embracer Group e a formação das novas empresas será demorado e a expectativa é que esteja concluído até 2025.

“Esta decisão foi tomada com o intuito de libertar todo o potencial de cada equipa e dar-lhes um rumo próprio e uma orientação própria. direção estratégica. Este é o início de um novo capítulo, capítulo no qual pretendo participar como acionista ativo, empenhado e solidário das três novas entidades, com um horizonte sempre verde. Esta evolução para três empresas independentes reforça a visão da Embracer de apoiar empreendedores e criadores com uma perspectiva de longo prazo, permitindo-lhes continuar a entregar experiências inesquecíveis a jogadores e fãs de todo o mundo”, comentou Wingefors.

