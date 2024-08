Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club terá demo na terça-feira A Nintendo anunciou que uma demo gratuita de três partes do jogo de terror Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club será lançada... Outer Space|Do R7 16/08/2024 - 16h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 16h26 ) ‌



A Nintendo anunciou que uma demo gratuita de três partes do jogo de terror Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club será lançada a partir da próxima terça-feira.

A amostra contendo o prólogo e o primeiro capítulo do jogo será lançada na terça-feira, 20 de agosto, enquanto o segundo capítulo chega logo depois, em 23 de agosto, e o terceiro e último brinde, o capítulo três, estará disponível no dia 28 de agosto. O progresso feito nesta demo poderá ser transferido para o jogo completo.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club é o novo jogo de uma série da Nintendo lançada no final dos anos 80 no Japão. Os dois títulos de mistério e investigação permaneceram uma relíquia exclusiva do Famicon japonês por 30 anos, até que em 2021 a Nintendo lançou remakes para o Switch nos mercados ocidentais.

A trama do jogo fala de uma lenda urbana, um serial killer que ofereceria um “sorriso para a eternidade” às suas vítimas vestindo na cabeça um saco de papel com olhos e um sorriso desenhados.

Os dois jogos originais apresentavam o detetive Shunsuke Utsugi, que tentava solucionar crimes misteriosos. Em Emio, a agência Utsugi de investigação terá um corpo de detetives que devem investigar o assassinato de um estudante que segue à risca a descrição do mito de Emio, levando os investigadores a questionar se seria apenas um imitador ou uma comprovação de que a lenda urbana teria origem em fatos.

O produtor Yoshio Sakamoto, que também criou os primeiros títulos no NES, adianta que Emio: The Smiling Man será um jogo proibido para menores e terminará com um final “divisivo”. “Como este jogo é do jeito que é, espero que muitas pessoas ao redor do mundo o joguem e troquem suas impressões e pensamentos sobre ele por um longo tempo”, diz Sakamoto.

Emio: The Smiling Man – Famicom Detective Club será lançado para o Switch em 29 de agosto.