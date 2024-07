Emulador de PS4 para PC já consegue carregar parte de Bloodborne

Outer Space |Do R7

Enquanto a Sony ignora o clamor popular e não lança Bloodborne no PC, os avanços na emulação do PlayStation 4 já permitem rodar o clássico da FromSoftware, ainda que de forma muito limitada.

A versão 0.1.1 do emulador shadPS4 foi capaz de carregar a tela de criação de personagem, conforme demonstra o vídeo abaixo. O próprio autor do emulador, George Moralis, reconhece que ainda vai demorar até conseguir de fato uma versão jogável de Blooborne no PC, mas conseguir iniciar o jogo e a tela de criação de personagem é um marco importante.

Como sempre, deve ser especificado que o ato de emular não é ilegal e se você possui uma cópia original do jogo, iniciá-lo através do emulador e jogá-lo é permitido por lei, assim como o direito de fazer uma cópia para preservar a integridade do item adquirido. Qualquer coisa além disso pode se enquadrar em pirataria.

Bloodborne é um dos jogos mais adorados do PlayStation 4 e uma jóia ainda mal explorada do catálogo da Sony, que detém os direitos sobre a propriedade intelectual e, portanto, total autonomia para decidir o que fazer com ela.

Demon’s Souls, o outro fruto da relação entre a Sony e a FromSoftware, ganhou um excelente remake para a estreia do PS5, o que leva a crer que a Sony esteja simplesmente esperando uma ocasião para refazer Bloodborne, talvez no PS6, ao invés de simplesmente remasterizar o jogo no PS5 ou lançá-lo no PC.

