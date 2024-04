Alto contraste

A+

A-

Emulador de Switch, Yuzu vai continuar através de outros desenvolvedores Emulador de Switch, Yuzu vai continuar através de outros desenvolvedores (Outerspace)

A Nintendo pode ter vencido a primeira batalha contra os desenvolvedores do emulador de Switch Yuzu, mas o problema da empresa está longe de ser resolvido, já que o projeto irá continuar com outros nomes e outros voluntários.

Tão logo foi anunciado acordo que obrigará a Tropic Haze, criadora do emulador, a indenizar a Nintendo em US$ 2,4 milhões e cessar o desenvolvimento e distribuição do Yuzu, dois projetos paralelos já foram criados para continuar a empreitada: o Nuzu e o Suyu. Enquanto o primeiro soa como um “novo Yuzu”, o segundo faz um trocadilho ainda melhor com o nome original e o verbo processar (sue).

Os dois projetos estão buscando voluntários e eventualmente podem se unir no objetivo comum. Ambos alegam que não apoiam a pirataria, e aparentemente serão conduzidos sem doações ou fins lucrativos.

O Yuzu não é o único emulador do Nintendo Switch. O Ryujinx, que também funciona em Mac, é um emulador já bem desenvolvido e o Skyline é um projeto experimental para emulação no sistema Android.

O post Emulador de Switch, Yuzu vai continuar através de outros desenvolvedores apareceu primeiro em Outer Space.