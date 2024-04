Alto contraste

A+

A-

Epic Games diz que não pode mais publicar no iOS porque Apple encerrou sua conta Epic Games diz que não pode mais publicar no iOS porque Apple encerrou sua conta (Outerspace)

A Epic Games revelou que não pode levar a Epic Games Store e Fortnite para dispositivos iOS na Europa porque a Apple encerrou sua conta de desenvolvedor.

Em fevereiro, a Epic afirmou que planejava lançar a Epic Games Store para iOS na Europa, aproveitando-se da nova legislação local que acaba com o monopólio da App Store, bem como voltar com a distribuição de Fortnite na plataforma.

No entanto, na quarta-feira, a Epic anunciou que seus planos não poderão ir adiante porque a Apple encerrou sua conta de desenvolvedor, provavelmente em retaliação às críticas e litígio entre as duas empresas.

As empresas estão envolvidas em uma disputa na justiça desde agosto de 2020, quando a Epic implementou uma opção de compra diretamente no aplicativo de Fortnite, em uma tentativa de não pagar as taxas de plataforma de 30% da Apple. Esta atitude levou à remoção do jogo da App Store e ao encerramento da conta de desenvolvedor original da Epic.

“Esta é uma violação grave do DMA e mostra que a Apple não tem intenção de permitir uma verdadeira concorrência em dispositivos iOS”, disse a Epic hoje.

“O DMA exige que a Apple permita lojas de aplicativos de terceiros, como a Epic Games Store. O artigo 6.º, n.º 4, do DMA diz: «O controlador de acesso deve permitir tecnicamente a instalação e a utilização efetiva de aplicações de software ou lojas de aplicações de software de terceiros que utilizem ou interoperem com o seu sistema operativo e permitir que essas aplicações de software ou aplicações de software de lojas a aceder por outros meios que não os serviços essenciais de plataforma relevantes desse controlador de acesso.» Ao encerrar a conta de desenvolvedor da Epic, a Apple está eliminando um dos maiores concorrentes potenciais da Apple App Store. Eles estão minando nossa capacidade de sermos um concorrente viável e mostrando a outros desenvolvedores o que acontece quando você tenta competir com a Apple ou critica suas práticas injustas”, criticou a Epic Games.

“Se a Apple mantiver seu poder de expulsar um mercado de terceiros do iOS a seu exclusivo critério, nenhum desenvolvedor razoável estaria disposto a utilizar uma loja de aplicativos de terceiros, porque eles poderiam ser permanentemente separados de seu público a qualquer momento”.

“O DMA foi projetado para eliminar o desequilíbrio de poder que a Apple está provando que existe hoje: eles afirmam ter controle total para bloquear lojas e aplicativos concorrentes. Continuaremos a lutar para trazer verdadeira concorrência e escolha aos dispositivos iOS na Europa e em todo o mundo”.

A Apple responde dizendo que tinha o direito de encerrar a conta de desenvolvedor da Epic.

“A violação flagrante da Epic de suas obrigações contratuais com a Apple levou os tribunais a determinar que a Apple tem o direito de rescindir ‘qualquer ou todas as subsidiárias integrais, afiliadas e/ou outras entidades sob o controle da Epic Games’ a qualquer momento e ao critério exclusivo da Apple’. À luz do comportamento passado e contínuo da Epic, a Apple optou por exercer esse direito”.

O post Epic Games diz que não pode mais publicar no iOS porque Apple encerrou sua conta apareceu primeiro em Outer Space.