Alto contraste

A+

A-

Epic Games Store será lançada no iOS e Android este ano Epic Games Store será lançada no iOS e Android este ano (Outerspace)

A Epic Games anunciou durante a GDC 2024 que o aplicativo Epic Games Store seria lançado em celulares iOS e Android ainda em 2024. As mesmas condições de remuneração dos desenvolvedores na Epic Games Store para PC deverão ser aplicadas na versão mobile.

O lançamento da loja de apps da Epic em smartphones é um novo capítulo na briga da Epic com Apple, motivada justamente pelo monopólio desta última na distribuição de aplicativos pela App Store e sua taxa de 30% sobre os desenvolvedores.

“Finalmente, falamos sobre nosso plano de lançar a Epic Games Store (EGS) no celular este ano. A EGS se tornará a primeira loja de videogame multiplataforma funcional em Android, iOS, PC e Mac OS. Os desenvolvedores móveis beneficiarão das mesmas vantagens que os usuários da EGS no PC, especificamente uma distribuição de rendimentos de 88%/12% e condições idênticas para receber o rendimento integral ao utilizar as suas soluções de pagamento em compras in-app com os programas Epic Prereleases e Now on Epic. Forneceremos mais detalhes sobre isso em breve”, diz o anúncio oficial da Epic. A comissão fixada em 12% está bem abaixo dos 15 a 30% reivindicados hoje pela Apple e pelo Google.

O anúncio da Epic Games Store nos smartphones acompanha o retorno de Fortnite ao sistema iOS. Expulso dos iPhones em 21 de setembro de 2021 por violar os regulamentos da Apple Store, o jogo da Epic poderá retornar aos ecossistemas iOS por meio do aplicativo móvel da Epic Games Store.

Junto com isso, durante a GDC, a Epic Games anunciou que a partir de 10 de junho de 2024, o EGS não oferecerá mais suporte a versões mais antigas do Windows. O Windows 7, 8, 8.1 e todas as versões de 32 bits do Windows 10 não serão mais compatíveis. Apenas as edições Windows 11 e Windows 10 de 64 bits serão compatíveis com o sistema.

O post Epic Games Store será lançada no iOS e Android este ano apareceu primeiro em Outer Space.