Equipe da FromSoftware pede Bloodborne no PC, diz Miyazaki

O chefe da FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, admitiu que até os membros da equipe da FromSoftware anseiam por uma versão para PC do clássico Bloodborne. A viabilidade desta, porém, está nas mãos da Sony que é a proprietária da marca e a única capaz de decidir.

Em conversa com o site PC Gamer para a ocasião do lançamento da expansão Shadow of the Erdtree para Elden Ring, Miyazaki se viu mais uma vez tendo que falar sobre Bloodborne. Nesta caso, sendo o foco do site o PC, a pergunta foi direcionada às chances de uma versão para o computador. “Eu sei que esses caras querem uma versão para PC de Bloodborne. Se eu disser que quero também, terei problemas. Mas não é nada a que eu me oponha”, disse o líder da From com os devidos cuidados para não azedar sua relação com a Sony.

Esta não é a primeira vez que Miyazaki responde sobre as possibilidades de Bloodborne render uma continuação, remake ou remasterização. Este ano mesmo, em fevereiro, o produtor disse estar “muito feliz” por tantos fãs quererem ver mais de Bloodborne. Mas desde 2019, o produtor deixa claro que “não é ele quem decide” quando se trata sobre o futuro desta propriedade, uma vez que ela pertence à Sony e a FromSoftware já cumpriu suas obrigações contratuais.

“Obviamente, como um dos criadores de Bloodborne, minha opinião pessoal e honesta é que adoraria que mais jogadores pudessem se divertir”, continuou Miyazaki. “Especialmente como um jogo que está amadurecendo, um daqueles jogos do passado que se perde em hardware mais antigo – acho que qualquer jogo como esse seria bom ter uma oportunidade para mais jogadores poderem experimentar isso e reviver esta relíquia do passado Então, no que me diz respeito, isso definitivamente não é algo a que eu me oporia”, comentou Miyazaki ao PC Gamer.

Tendo marcado a geração do PS4 e frequentemente citado como um dos melhores jogos desta geração, Bloodborne já tem nove anos e continua limitado à sua forma original, rodando a 30 fps mesmo em um PS5. Sem qualquer sinal da Sony, especulações sobre um remake são frequentes e alguns apostam no jogo como um título que poderia voltar no PlayStation 6, seguindo a ideia do remake de Demon’s Souls, que foi um título de lançamento do PS5.

De Miyazaki em particular, temos a certeza que Shadow of the Erdtree, o primeiro e único DLC de Elden Ring, estará entre nós a partir do dia 21 de junho.

