Escritor de Star Wars Eclipse deixa o Quantic Dream para fundar novo estúdio O escritor principal de Star Wars Eclipse, Adam Williams, anunciou que deixou o Quantic Dream para fundar seu próprio estúdio. Vindo... Outer Space|Do R7 16/08/2024 - 08h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 08h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O escritor principal de Star Wars Eclipse, Adam Williams, anunciou que deixou o Quantic Dream para fundar seu próprio estúdio.

Vindo de trabalhos na TV inglesa, Williams foi contratado pelo Quantic Dream em 2015 para trabalhar em Detroit: Become Human, antes de assumir a liderança do roteiro de Star Wars Eclipse.

“Depois de quase 10 anos na Quantic Dream, estou saindo para fundar um novo estúdio, junto com um grupo de designers e desenvolvedores muito talentosos”, escreveu Williams. “Não podemos dizer muito ainda. Estamos trabalhando em algo muito inovador, muito especial e, por enquanto, muito secreto. Mais sobre isso em breve”.

“Já entrei em contato com muitos de vocês da Quantic Dream e da Lucasfilm para agradecer por tudo em Detroit e Eclipse. Foi uma grande aventura”, acrescentou o escritor.

Publicidade

Com base nas reações de seus colegas e também no tom da mensagem, Adam Williams está deixando o Quantic Dream sem a menor animosidade. Mas a saída de alguém que ocupava uma posição tão essencial em um jogo baseado em narrativa cria dúvidas sobre a situação de Star Wars Eclipse, que ainda não deu nenhum sinal de vida desde o seu anúncio no Game Awards 2021. Segundo o jornalista Tom Henderson, do site Insider Gaming, o jogo não seria lançado antes de 2026 devido a “grandes problemas com o motor”.

De acordo com várias outras fontes, Star Wars Eclipse está lutando para progredir porque o Quantic Dream também está tendo dificuldade em contratar desde que surgiram acusações de um ambiente “tóxico e sexista” no estúdio.

Publicidade