Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça "ficou aquém das expectativas", diz Warner

A Warner Bros. reconheceu que o céu é azul, ou melhor, que Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça “ficou aquém das expectativas”.

Durante uma apresentação de resultados do grupo Warner Bros. Discovery, o CFO Gunnar Wiedenfels admitiu que o jogo da Rocksteady não obteve o resultado que eles esperavam desde seu lançamento em 2 de fevereiro.

O executivo não mencionou o número de cópias vendidas, nem qual era a expectativa comercial para o jogo. Para o público, entretanto, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça era dado como um fracasso certo há mais de um ano, ou desde que uma apresentação da jogabilidade foi recebida com grande rejeição.

Uma das métricas públicas para aferir a popularidade de um jogo é a atividade na Steam. E nesta estatística Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça obteve seu pico de atividade logo após o lançamento, quando foi jogado por 13.459 pessoas ao mesmo tempo – um número baixo demais para um lançamento AAA, vendido a US$ 70, do qual se esperam milhões de cópias vendidas para apenas sair do vermelho. Hoje, apenas 550 pessoas estão jogando o título da Rocksteady na Steam.

A Warner reconheceu que o fracasso de Esquadrão Suicida deixa o negócio de jogos da empresa em uma situação “difícil” na comparação de desempenho ano a ano, já que no ano passado, a editora obteve a aclamação da crítica e o sucesso comercial com Hogwarts Legacy, que se tornou o jogo mais vendido de 2023.

“Este ano, Esquadrão Suicida, um de nossos principais lançamentos de videogame em 2024, ficou aquém de nossas expectativas desde seu lançamento no início do trimestre, preparando nosso negócio de jogos para uma comparação ano após ano difícil no primeiro trimestre”, Wiedenfels disse.

Resta saber agora se a Warner continuará com o plano de abastecer Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça com novos conteúdos ao longo do ano ou se decidirá encerrar o desenvolvimento de uma vez por todas. O estúdio Rocksteady, que já foi um dos mais prestigiados da indústria na época de Batman: Arkham, também começa a ser questionado após um fracasso desta magnitude.

