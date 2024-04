Estúdio de Days Gone está fazendo “jogo de serviço ao vivo AAA” O próximo projeto do Bend Studio, de Days Gone, é um “jogo de serviço ao vivo AAA”, de acordo com um anúncio de vagas publicado...

Estúdio de Days Gone está fazendo "jogo de serviço ao vivo AAA"

O próximo projeto do Bend Studio, de Days Gone, é um “jogo de serviço ao vivo AAA”, de acordo com um anúncio de vagas publicado na internet.

Em 2022, o estúdio da Sony revelou um novo logo e confirmou que seu próximo projeto seria um título totalmente novo, focado no multiplayer e baseado no sistema de mundo aberto criado para Days Gone. Agora o anúncio de emprego adiciona o elemento “serviço ao vivo” à mistura, o que certamente será uma decepção para os fãs dos jogos single-player.

“O Sony Bend Studio, criador de classe mundial de Days Gone, Uncharted: Golden Abyss e Syphon Filter, está procurando talentos excepcionais para se juntar à nossa família apaixonada e criativa na elaboração de nosso próximo título AAA de alto perfil”, diz a descrição da vaga.

Os candidatos devem saber “planear e acompanhar os calendários de lançamento em relação ao roteiro definido”, e terão que liderar a equipe nas suas principais fases de desenvolvimento, identificadas como “pré-produção, produção e serviços ao vivo”.

Também são requisitos “uma compreensão profunda dos ciclos de desenvolvimento de jogos, processos e tendências mais recentes, com ênfase em operações ao vivo” e “experiência prática em desenvolvimento de jogos em funções de liderança no envio de jogos de serviço ao vivo AAA”.

A característica de serviço ao vivo é mais uma vez enfatizada na exigência de “experiência em redefinir estúdios do tradicional desenvolvimento de jogos focado em ‘produtos in a box’ para estúdios de desenvolvimento de serviços ao vivo em um papel de liderança fundamental”.

Days Gone foi lançado para PS4 em 2019 e apesar de ter vendido bem e conquistado muitos fãs, acabou sendo mal avaliado pela crítica especializada, parte da qual tinha má vontade com a ideia de um protagonista “homem e branco”. A média 71 no Metacritic teria sido o argumento usado pela Sony para barrar o desenvolvimento de uma sequência, o que resultou na saída do diretor do jogo e co-fundador do, John Garvin. Este, mais tarde, culpou a cultura “woke” dos jornalistas americanos pelo insucesso no agregador de avaliações.

