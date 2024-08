Estúdio de God of War está trabalhando em jogo original O Santa Monica Studio, estúdio da Sony responsável por God of War, está trabalhando em uma propriedade intelectual inédita. A natureza... Outer Space|Do R7 05/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h36 ) ‌



O Santa Monica Studio, estúdio da Sony responsável por God of War, está trabalhando em uma propriedade intelectual inédita.

A natureza deste projeto ainda é misteriosa, mas a informação de que se trata de um jogo original e não mais uma sequência de God of War foi revelada no perfil do LinkedIn de Glauco Longhi, um artista que voltou ao estúdio no início deste ano, após passagem pelo Striking Distance, de The Callisto Protocol, para trabalhar como supervisor de desenvolvimento de personagens.

Longhi trabalhou também como artista sênior de personagens em Uncharted 4 da Naughty Dog, antes de assumir a mesma função no God of War de 2016 e como artista principal de personagens em God of War Ragnarok.

“O Santa Monica Studios apresentou a oportunidade de voltar como Supervisor de Personagem, cuidando de todo o pipeline de Desenvolvimento de Personagem, em seu novo IP, então aqui estou eu, emocionado por estar de volta, trabalhando novamente com a equipe e promovendo Personagens em videogames juntos”, escreveu Longhi no LinkedIn.

Este não é o primeiro indício de que o Santa Monica Studio está criando algo além de God of War. No final de 2022, o diretor do estúdio, Cory Barlog, comentou que sua equipe estava “dispersa em muitas coisas diferentes”.