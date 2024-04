Estúdio de It Takes Two deve revelar seu novo jogo este ano O estúdio Hazelight, de It Takes Two, Brothers e A Way Out, deve revelar seu próximo jogo ainda este ano. Em uma postagem no X, o estúdio...

O estúdio Hazelight, de It Takes Two, Brothers e A Way Out, deve revelar seu próximo jogo ainda este ano.

Em uma postagem no X, o estúdio lembrou que irá comemorar 10 anos de existência em novembro, portanto nos próximos dias irá relembrar momentos dessa jornada em novos posts. Mas, o estúdio também ressalta que tem “coisas novas (muito boas) cozinhando”, e estas serão reveladas “ainda este ano”.

“Em novembro celebraremos o 10º aniversário da Hazelight”, diz o post. “É nostálgico olhar para Josef aceitando um Bafta para Brothers: A Tale of Two Sons em março de 2014. O grande sucesso desse jogo é o motivo pelo qual ele fundou Hazelight logo depois”.

“Claro, temos coisas novas (muito boas) cozinhando sobre as quais falaremos mais ainda este ano. Mas agora queremos levá-lo em uma viagem pela estrada da memória e mostrar alguns dos momentos nunca antes vistos que nos trouxeram até aqui. Mais em breve”, encerra o post.

No mês passado, o Hazelight anunciou que It Takes Two havia vendido mais de 16 milhões de unidades nos primeiros três anos e foi jogado por mais de 30 milhões de pessoas. O jogo vencedor de vários prêmios de Jogo do Ano em 2021 é o maior sucesso do estúdio até agora, e uma evolução da fórmula de jogo cooperativo experimentada em Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out.

