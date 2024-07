Alto contraste

A+

A-

Criador de jogos competentes baseados em licenças do cinema, nomeadamente RoboCop: Rogue City e Terminator: Resistance, o estúdio polonês Teyon irá mudar de tema com seu próximo projeto, se aventurando pelo gênero do RPG de ação.

A natureza deste novo projeto foi revelada em um anúncio de vagas do estúdio, que visa aumentar sua equipe de mais de 100 colaboradores com novas posições abertas em sua unidade de Cracóvia. O estúdio também tem equipes de suporte em Varsóvia e Tóquio.

Atualmente, o Teyon está procurando um programador sênior, um designer de jogos júnior, um artista ambiental sênior e um designer de cenas para compor a equipe de desenvolvimento do RPG de ação. Os vários anúncios especificam que o estúdio continuará a trabalhar no Unreal Engine 5 e que as cenas serão agora baseadas em atores no set. Também foi comentado que este RPG ainda misterioso seria um “projeto muito interessante” apoiado por “uma grande editora”.

O post Estúdio de RoboCop e Terminator, Teyon está fazendo RPG de ação apareceu primeiro em Outer Space.