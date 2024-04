Estúdio de Stellar Blade publica teaser de próximo projeto Prestes a lançar Stellar Blade no PlayStation 5, o estúdio coreano Shift Up já está organizando uma equipe para criar seu novo projeto...

Prestes a lançar Stellar Blade no PlayStation 5, o estúdio coreano Shift Up já está organizando uma equipe para criar seu novo projeto, que será um título multiplataforma para PC, celulares e consoles da próxima geração.

Depois de ter obtido grande sucesso nos celulares com Goddess of Victory: Nikke, o estúdio de Hyung-tae Kim lançará seu primeiro título AAA com Stellar Blade em 26 de abril. A demo deste, lançada recentemente, foi bem recebida pelo público e tudo leva a crer que a Sony terá mais um exclusivo importante para ostentar este ano.

Em seu site, o Shift Up, anunciou vagas para um programador, um roteirista e vários artistas para seu próximo projeto, que é descrito como um “RPG de ação de ficção científica AAA” feito no Unreal Engine.

Goddess of Victory: Nikke assegurou mais de 600 milhões de dólares ao Shift Up, o suficiente para encorajar a sua editora Tencent a adquirir uma participação de 24% no estúdio sediado em Seul, que desde então anunciou a sua intenção de entrar na Korea Stock Exchange, a bolsa de valores sul-coreana, aproveitando uma capitalização que segundo especialistas poderá atingir 3 trilhões de won, ou quase 2 bilhões de dólares.

