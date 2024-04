Fabricante de acessórios traz novos detalhes do Switch 2 A fabricante de acessórios chinesa Mobapad revelou novos detalhes do console sucessor do Switch, reforçando os rumores divulgados por...

Alto contraste

A+

A-

A fabricante de acessórios chinesa Mobapad revelou novos detalhes do console sucessor do Switch, reforçando os rumores divulgados por um site espanhol na semana passada, que indicavam a existência de um novo controle Joy-Con com conector magnético.

Assim como o site espanhol Vandal, que diz ter obtido suas informações a partir de fabricantes de acessórios, a Mobapad está, em tese, credenciada a ter alguma informação privilegiada, já que é uma fabricante de acessórios do Switch. A própria empresa usou seu site oficial para espalhar as informações que teria obtido sobre o “Switch 2” e confirmar que o controle do novo console usará um conector com sucção eletromagnética, ao invés do encaixe em trilhos do atual Joy-Con.

A Mobapad comenta que a “tecnologia de sucção eletromagnética, controlada por corrente elétrica”, o que permitiria uma conexão firme entre o controle e o corpo do console praticamente sem qualquer consumo de energia.

A fabricante de acessórios também comenta que os Joy-Cons e o Pro Controller existentes serão compatíveis com o Switch 2, ainda que os Joy-Con não possam ser conectador fisicamente, mas usados por conexão sem fio.

Publicidade

Também é dito que “o slot de cartucho do Switch 2 suportará compatibilidade retroativa com cartuchos de jogos físicos do Switch, garantindo compatibilidade com as bibliotecas de jogos existentes dos jogadores, incluindo versões digitais”.

Os novos Joy-Con, ainda segundo a fabricante chinesa, seria maior e teria um novo par de botões posicionados nos lados esquerdo e direito. Os botões SL e SR seriam “botões de metal” e “abaixo do botão HOME no Joy-Con direito, há um botão de função adicional”.

Publicidade

“A parte inferior do Switch 2 ainda contará com uma porta USB-C para docking, e o dock de nova geração sofrerá pequenas alterações na aparência enquanto melhora o desempenho, suportando resolução 4K”, acrescenta a fonte dos novos rumores. “O novo dock contará com um suporte de amortecimento na parte traseira, permitindo uma maior variedade de ângulos ajustáveis”.

Os últimos rumores sugerem que o sucessor do Switch será lançado no começo de 2025.

O post Fabricante de acessórios traz novos detalhes do Switch 2 apareceu primeiro em Outer Space.