Fallout 76 é jogado por um milhão em 24 horas após estreia da série de TV

A Bethesda está comemorando a surpreendente explosão de popularidade dos jogos da série Fallout depois da estreia da adaptação televisiva na Amazon Prime Video. Só ontem, os jogos da franquia Fallout tiveram quase cinco milhões de jogadores, sendo que 1 milhão estavam ativos em Fallout 76.

Poucas vezes (ou nunca) uma adaptação televisiva ou cinematográfica de uma licença de videogame teve tanto impacto nas vendas e na atividade da série em que se baseia. E o feito da série de TV é mais impressionante ainda quando se lembra que os jogos Fallout são todos bem antigos, sendo que Fallout 76, o mais recente, foi lançado em 2018.

Segundo dados divulgados pela Variety, a série Fallout da Amazon Prime Video dominou o streaming na semana passada, batendo as produções de concorrentes da Netflix e da Apple TV, com uma estimativa de 2,5 mil milhões de minutos assistidos nos 8 episódios da temporada.

O lançamento da série coincidiu com uma nova promoção dos jogos Fallout nas lojas online, que também parece ter ajudado no surto de popularidade. Fallout 76, que foi muito criticado durante seu lançamento em 2018, se redimiu tardiamente e esta semana atingiu seu apogeu com mais de 1 milhão de jogadores em 24 horas e o pico de 73.368 jogadores logados simultaneamente há dois dias, enquanto seu recorde anterior era de 32.982 jogadores logados simultaneamente em maio de 2020.

O outro grande vencedor é Fallout 4. Embora não tenha superado o pico do lançamento de 2015 (472.962 jogadores conectados simultaneamente no Steam), seu pico diário saltou de 25.000 para 165.000 jogadores conectados simultaneamente quando a série de TV foi lançada.

A atividade nos jogos não é consequência apenas do saudosismo de jogadores antigos, e a série Amazon também conseguiu atrair um novo público para a franquia da Bethesda. Fallout 4 e Fallout 76 estão respectivamente classificados em 8º e 9º mais vendidos em todo o mundo no Steam na semana de 16 a 23 de abril.

Também houve aumento notável nas vendas de Fallout New Vegas e Fallout 3. Fallout New Vegas atingiu nos últimos dias o seu 2º maior pico de jogadores conectados simultaneamente no Steam (43.632) e Fallout 3 o seu maior pico geral (11.471).

Seria o caso da Bethesda encomendar uma série Starfield da Amazon?

