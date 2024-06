Fantasian Neo Dimension, do criador de Final Fantasy, é anunciado para PC e consoles

Outer Space |Do R7

Até então um título exclusivo do Apple Arcade, Fantasian, do criador de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, terá uma versão para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Rebatizada Fantasian Neo Dimension, esta versão do RPG foi descrita como “uma versão aprimorada” do jogo para iOS, com novos recursos, incluindo dublagens em inglês e japonês e uma opção de dificuldade adicional.

“Assuma o papel de Leo, enquanto ele viaja para recuperar suas memórias e resolver o mistério de uma estranha infecção mecânica que destrói seu mundo”, diz a sinopse.”Experimente uma versão original e moderna do amado sistema de batalha baseado em turnos, com uma riqueza de mecânicas únicas e combate estratégico que agitam a fórmula clássica de RPG, e explore um universo multidimensional que ganha vida tendo como pano de fundo mais de 150 encantadores dioramas feitos à mão”.

Fantasian Neo Dimension será lançado no PC e consoles no próximo verão do hemisfério sul.

