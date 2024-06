Fechamento do Tango Gameworks aconteceu por mudanças na liderança da equipe O chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, deu novas pistas sobre os motivos que teriam levado ao fechamento do estúdio japonês Tango...

Alto contraste

A+

A-

O chefe do Xbox Game Studios, Matt Booty, deu novas pistas sobre os motivos que teriam levado ao fechamento do estúdio japonês Tango Gameworks. A decisão anunciada em maio pegou muitos de surpresa porque o Tango era um dos raros estúdios do Xbox a conseguir um lançamento de sucesso recentemente, com Hi-Fi Rush, além de ser o estúdio japonês do Xbox.

Participando do podcast Strictly Business da Variety, o executivo do Xbox foi perguntado sobre o fechamento do Tango Gameworks e se a Microsoft havia tentado vender o estúdio antes de decidir encerrá-lo.

“Não vou entrar em detalhes reais sobre o que aconteceu na decisão, principalmente por respeito às pessoas de lá, só porque, você sabe, houve muito trabalho envolvido na entrega do Hi-Fi Rush, que foi um ótimo jogo e você sabe que foi bom para nós”, começou Booty.

“Acho que o que deve ser considerado é que, para nós, é tanto uma situação voltada para o futuro quanto para um determinado jogo… Há muitas coisas que contribuem para o sucesso de um jogo. Que liderança você tem? Que liderança criativa você tem? A equipe é a mesma que lançou algo de sucesso anteriormente?”

Publicidade

“E temos que olhar para todas essas coisas juntos e então nos perguntar: estamos preparados para o sucesso daqui para frente? E embora possa ter havido fatores e situações que anteriormente levaram ao sucesso, eles podem não estar todos ainda em vigor como você olha o que está fazendo daqui para frente”.

Embora Booty não tenha mencionado explicitamente como a equipe do Tango Gameworks foi enfraquecida, a decisão de fechar o estúdio coincide com a saída de seu fundador, Shinji Mikami, no final do ano passado. Mikami, que goza de grande prestígio após ter criado franquias como Resident Evil e Devil May Cry na Capcom, fundou o Tango Gameworks em 2010, e lá criou a série The Evil Within e Ghostwire: Tokyo.

Publicidade

O próprio Mikami justificou a saída do Tango Gameworks por ter perdido relevância dentro do estúdio, que se tornou formalmente um braço da Zenimax, dona de Bethesda, embora mantivesse a marca Tango Gameworks. Ao longo da relação com a Zenimax/Bethesda, ele teria se tornado apenas mais um funcionário do estúdio e não sua principal figura.

Sobre a viabilidade do Tango Gameworks fora do Xbox, Booty sugeriu que a Microsoft considerou outras possibilidades ao dar exemplos de estúdios de propriedade do Xbox que se tornaram independentes, como Toys for Bob, que agora tem um acordo de publicação com a Microsoft.

Publicidade

“Penso em um estúdio chamado Twisted Pixel no Texas que adquirimos e depois, para uma espécie de mudança de objetivos, não era mais uma combinação perfeita, mas esse estúdio hoje ainda está prosperando”, continuou Booty. “Queríamos prepará-los para o sucesso. Então, analisamos absolutamente quais são as possíveis opções de negócios para manter um estúdio aberto ou para, talvez, mudar de mãos. E é apenas uma das coisas, é claro, que olhamos de forma geral. Às vezes essas coisas se juntam, às vezes não”, explicou Booty.

Além da Tango Gameworks, a Microsoft fechou o Arkane Austin, desenvolvedor de Redfall e Dishonored, o Alpha Dog Games, estúdio de Mighty Doom, e o Roundhouse Games.

O post Fechamento do Tango Gameworks aconteceu por mudanças na liderança da equipe apareceu primeiro em Outer Space.