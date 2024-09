Filme de Minecraft tem primeiro trailer divulgado A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures divulgaram o primeiro trailer do filme de Minecraft, estrelado por Jack Black e Jason... Outer Space|Do R7 04/09/2024 - 11h42 (Atualizado em 04/09/2024 - 11h42 ) ‌



A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures divulgaram o primeiro trailer do filme de Minecraft, estrelado por Jack Black e Jason Momoa.

Um Filme Minecraft, que tem lançamento internacional em 2 de abril de 2025, foi dirigido por Jared Hess (Napoleon Dynamite e Nacho Libre) e será um “live action” ambientado no mundo quadradão do jogo que já vendeu mais de 350 milhões de cópias.

“Bem-vindo ao mundo do Minecraft, onde a criatividade não apenas ajuda você a se divertir como construtor, mas também é essencial para a sua sobrevivência! Quatro desajustados – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) – envolvidos com seus problemas do dia a dia, de repente são transportados, por um misterioso portal, para Overworld: um bizarro país das maravilhas cúbico onde impera a imaginação”, diz a sinopse.

“Para voltar para casa, eles vão ter que dominar este mundo (e protegê-lo de criaturas malignas como Piglins e Zumbis) enquanto embarcam em uma missão mágica com um experiente construtor imprevisível, Steve (Black). Juntos nessa aventura, os cinco serão desafiados a ousar e se reconectar com suas qualidades únicas que tornam cada um deles extraordinariamente criativos… as mesmas habilidades das quais eles precisam para prosperar no mundo real”.

Como lembrete, uma série de TV baseada em Minecraft também está em desenvolvimento na Netflix.