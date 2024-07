Filme de Watch Dogs entra em produção, dez anos após o anúncio

Alto contraste

A produção do filme baseado na série Watch Dogs, da Ubisoft, finalmente começou, mais de dez anos após o anúncio dos planos.

O filme de Watch Dogs foi anunciado em 2013, no auge da série. Desde então, a popularidade dos jogos definhou e a Ubisoft permaneceu em silêncio, dando a entender que havia desistido dos planos, até que no início de 2024, uma sucessão de notícias indicaram que o projeto de adaptação para a tela grande estava ainda em curso.

Em março de 2024, a Ubisoft confirmou que o diretor Mathieu Turi (The Deep Dark/Gueules Noirs) havia sido escalado para a adaptação. Então, no dia 20 de junho, foi anunciado o elenco com Tom Blyth (Jogos Vorazes) e Sophie Wilde (Fale Comigo).

Hoje, a Ubisoft confirmou o início da produção em um teaser no X, com a foto de uma claquete de cinema, com o título do filme Watch Dogs e os nomes dos atores.

O filme de Watch Dogs ainda não tem data de estreia.

