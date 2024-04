Alto contraste

Final Fantasy 7 Rebirth tem trailer de lançamento divulgado Final Fantasy 7 Rebirth tem trailer de lançamento divulgado (Outerspace)

A Square Enix divulgou o trailer de lançamento de Final Fantasy 7 Rebirth, lembrando aos distraídos que o jogo chega hoje ao PlayStation 5.

“Tendo escapado da cidade distópica de Midgar, Cloud e seus amigos embarcam em uma jornada para caçar Sephiroth – uma figura ameaçadora do passado de Cloud decidida a governar o planeta”, diz a descrição do trailer de lançamento, que pode ser visto abaixo.

“Junte-se à equipe enquanto eles viajam por um mundo vasto e vibrante, repleto de segredos, materiais poderosos e inúmeras histórias dos povos e culturas do planeta. Novas aventuras o aguardam – prepare-se para encontrar amigos e inimigos inesquecíveis, correr pelas planícies gramadas em um Chocobo e passar horas jogando o jogo de cartas Queen’s Blood”.

Final Fantasy VII Rebirth é o segundo na trilogia de remakes do RPG clássico que marcou a era do primeiro PlayStation. O jogo será exclusivo do PS5 por pelo menos três meses.

