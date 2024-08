Firewalk Studios anuncia planos para as duas primeiras temporadas de Concord A Sony e o Firewalk Studios divulgaram o roteiro pós-lançamento de Concord, que já tem duas temporadas planejadas. O jogo de serviço... Outer Space|Do R7 13/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h16 ) ‌



A Sony e o Firewalk Studios divulgaram o roteiro pós-lançamento de Concord, que já tem duas temporadas planejadas.

O jogo de serviço ao vivo da Sony será lançado na semana que vem, no dia 20 de agosto para proprietários da edição Deluxe Digital e no dia 23 de agosto para os compradores da versão padrão. No primeiro dia estarão disponíveis 16 Freegunners jogáveis ​​e variantes desbloqueáveis, 12 mapas e seis modos.

Uma loja digital será inaugurada no jogo em outubro e dará início à Temporada 1: A Tempestade. Esta loja venderá apenas itens cosméticos para personalizar os Freegunners, sem impacto na jogabilidade.

“Desde o início, queríamos que o Concord fosse uma experiência completa, em que todo o conteúdo principal estivesse disponível desde o lançamento e que, no futuro, não cobrássemos por expansões de jogo ou passes de temporada. Levamos a sério o seu investimento e queremos garantir que todos que compraram o jogo base participem da jornada”, explicou o Firewalk Studios.

“Nosso primeiro grande conteúdo de expansão chegará em outubro, com o lançamento da Temporada 1 de Concord: A Tempestade. A Temporada 1 marcará a introdução de um novo Freegunner jogável, um novo mapa, novas Variações de Freegunner, mais cosméticos e recompensas para desbloquear e uma nova série de vinhetas cinematográficas semanais para desenvolver a história da tripulação da Estrela-do-Norte”.

O lançamento da Temporada 2 está previsto para janeiro de 2025 e haverá lançamentos sazonais ao longo de todo o primeiro ano de Concord.

O pré-carregamento de todas as edições de Concord no PS5 começará hoje, terça-feira, 13 de agosto.