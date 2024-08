Foamstars se tornará gratuito em outubro A Square Enix anunciou que Foamstars se tornará gratuito para jogar a partir de 4 de outubro. Muito inspirado por Splatoon da Nintendo... Outer Space|Do R7 27/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h11 ) ‌



A Square Enix anunciou que Foamstars se tornará gratuito para jogar a partir de 4 de outubro.

Muito inspirado por Splatoon da Nintendo, Foamstars foi lançado no início do ano para PlayStation 5 e PlayStation 4, sendo incluído gratuitamente na assinatura PlayStation Plus desde o primeiro dia. Mesmo com esse incentivo, o jogo não conseguiu atingir um número significativo de jogadores e ainda fracassou perante a crítica.

Hoje, a Square Enix anunciou a decisão de oferecer Foamstars gratuitamente em uma última tentativa de viabilizar o jogo.

“Obrigado pelo seu apoio ao Foamstars. Foamstars, atualmente disponível no PlayStation 5 e PlayStation4, mudará de seu preço regional atual para um título gratuito a partir de 4 de outubro de 2024″, anunciou a editora.

‌



Como recompensar pelos apoiadores de Foamstars que compraram o jogo, a Square Enix planeja distribuir um “Legacy Gift” gratuito que inclui os seguintes itens exclusivos:

-12 skins exclusivas de Bubble Beastie com variantes de cor

-1 design exclusivo de Slide Board

-1 título: “Legacy”