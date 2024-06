Forza Horizon 4 será removido das lojas em dezembro

Alto contraste

A Playground Games anunciou que Forza Horizon 4 será removido das lojas digitais em dezembro de 2024, por conta do encerramento de contratos de licenciamento de marcas representadas no jogo.

Forza Horizon 4 será removido da Xbox Store e lojas do PC, como a Steam, no dia 15 de dezembro de 2024. Aqueles que já compraram o jogo continuarão tendo acesso ao download e aos DLCs comprados.

A partir de 25 de julho, a PlayGround Games iniciará a série final do jogo, a Série 77, que incluirá a última Playlist do Festival que termina em 22 de agosto.

Após o término da Série 77, em 22 de agosto, não será mais possível acessar a tela da playlist, exceto para ver o histórico da playlist do festival. Ao inicializar o jogo, o usuário será direcionado para a tela do Site do Festival, e não para a Playlist do Festival.

“Mesmo que não haja mais listas de reprodução do Festival após a Série 77 (22 de agosto), você ainda poderá ver a tela Forza Events, que incluirá uma seleção de desafios diários e semanais. Ao completar esses desafios e eventos ao vivo do Forzathon, você ganhará pontos Forzathon que podem ser trocados por passes para os bastidores”, explicou a produtora.

Os DLCs de Forza Horizon 4 já foram removidos das vitrines virtuais e apenas o jogo base em suas edições Standard, Deluxe e Ultimate estão disponíveis para compra agora. Aqueles que queiram adicioná-lo às suas coleções terão a oportunidade de comprar o jogo com desconto pela Microsoft Store a partir de 14 de julho. No Steam, todas as edições já estão com 80% de desconto.

Aqueles que usufruíram de Forza Horizon 4 pelo Xbox Game Pass, mas compraram os DLCs separadamente serão recompensados com um token de jogo como compensação.

