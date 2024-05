Fundador do Media Molecule diz que próximo lançamento será mais jogo e menos ferramenta criativa O cofundador do estúdio Media Molecule, Mark Healey, revelou que o próximo projeto do estúdio será mais um jogo tradicional do que...

O cofundador do estúdio Media Molecule, Mark Healey, revelou que o próximo projeto do estúdio será mais um jogo tradicional do que uma ferramenta de criação, como Dreams.

Healey deixou o Media Molecule no ano passado, mas como líder do estúdio até pouco tempo atrás, está a par dos projetos em desenvolvimento por lá. Em entrevista para o canal MinnMax, ele pode então falar sobre seu futuro, enquanto deu pistas sobre o que tinha em desenvolvimento no MM.

“Não sei exatamente em que estado está o projeto deles agora, não acho que seja notícia secreta que eles estejam trabalhando em uma nova propriedade intelectual, por exemplo”, disse Healey. “Eu ousaria dizer que é mais um jogo do que uma ferramenta criativa, pelo que entendi”.

Dreams foi um projeto ambicioso do Media Molecule, que consumiu praticamente todos os recursos do estúdio ao longo dos oito anos de seu desenvolvimento, mas teve pouca repercussão ao ser lançado em 2020. O quase fracasso do projeto deixou dúvidas sobre a continuidade do Media Molecule como estúdio da Sony, ainda mais em um momento de demissões e fechamento de estúdios prestigiados ao redor do mundo. Porém, apesar da decisão em outubro de demitir 15 a 20% de sua equipe, o Media Molecule segue ativo e goza de prestígio com a Sony.

“A Sony ainda confia muito na Media Molecule, pelo menos eles conseguirão fazer este jogo”, disse Healey.

A Sony encerrou o suporte para Dreams em setembro e em abril deste ano encerrou os servidores de outro jogo do Media Molecule, LittleBigPlanet 3.

Healey trabalhou com Peter Molyneux na Bullfrog e Lionhead, onde ajudou a criar jogos como Magic Carpet, Dungeon Keeper, Black & White e Fable. Em 2006, ele foi cofundador do Media Molecule, onde atuou como diretor de criação dos dois primeiros jogos LittleBigPlanet, antes de se dedicar ao projeto Dreams, do qual foi diretor.

Na entrevista ao MinnMax, Haley disse que hoje tem condições de viver sem precisar trabalhar por algum tempo, o que lhe permite se dedicar a projetos menores, sem envolver “grandes startups e equipes”. Para seu próximo projeto independente, ele pretende voltar a se envolver completamente no desenvolvimento, desde a programação à criação gráfica.

“O público alvo será eu mesmo”, disse Haley sobre seu próximo jogo.

