Genshin Impact é confirmado no Xbox Series X|S A HoYoverse anunciou que o Xbox Series X|S terá uma versão de Genshin Impact em 18 de novembro de 2024. O fenômeno free-to-play chinês...



A HoYoverse anunciou que o Xbox Series X|S terá uma versão de Genshin Impact em 18 de novembro de 2024.

O fenômeno free-to-play chinês, estabelecido desde 2020 no PC, PlayStation e mobile, demorou, portanto quatro anos para chegar ao Xbox, o que deve servir para reviver antigos traumas nos executivos da Microsoft, já que a empresa teve a oportunidade de se tornar parceira da HoYoverse no início do desenvolvimento, mas acabou desperdiçando a chance sem imaginar que o jogo seria capaz de gerar bilhões.

A Sony apoiou Genshin Impact financeiramente e usufruiu de um longo período de exclusividade do jogo nos consoles. Este privilégio termina, portanto, em 18 de novembro.