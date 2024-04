Ghost of Tsushima para PC terá funcionalidade de troféus do PlayStation A Sony anunciou que a versão para PC de Ghost of Tsushima introduzirá o sistema de troféus do PlayStation, seja pela Steam ou Epic...

A Sony anunciou que a versão para PC de Ghost of Tsushima introduzirá o sistema de troféus do PlayStation, seja pela Steam ou Epic Games Store.

Para usufruir do recurso, os jogadores do PC devem fazer login em suas contas da PlayStation Network pelo jogo, permitindo assim a sincronização dos eventos e troféus.

Também foi confirmado hoje que o modo multiplayer Legends em Ghost of Tsushima suportará jogo cruzado entre as versões de PC e PlayStation.

“Graças ao suporte multiplataforma, os jogadores do modo Legends em PCs Windows poderão unir forças com outros jogadores dos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5, além de usar o bate-papo por voz para se comunicar dentro do jogo. Para acessar o modo Legends, será preciso fazer login em sua conta da PlayStation Network”, explicou a Nixxes Software, responsável pela conversão do jogo ao PC.

A grande novidade mesmo é a presença de uma interface do PlayStation no jogo de PC, que inclui o perfil do jogador com sua lista de amigos, troféus e configurações. Acessível em PCs com Windows e, portanto, não no Steam Deck, esta interface estará disponível no menu do jogo ou pressionando “SHIFT + F1” para usuários de teclado.

Os requisitos mínimos e recomendados de Ghost of Tsushima no PC também foram divulgados.

Mínimo Recomendado Alto Muito Alto Predefinido Muito Baixo Médio Alto Muito Alto Performance Média 720P @ 30 FPS 1080P @ 60 FPS 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS 4K @ 60 FPS Processador Intel Core i3-7100AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i5-11400AMD Ryzen 5 5600 Gráficos NVIDIA GeForce GTX 960 4GBAMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2060AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3070AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080AMD Radeon RX 7900 XT Memória 8 GB 16 GB 16 GB 16 GB Armazenamento 75 GB HDD (SSD recomendado) 75 GB SSD 75 GB SSD 75 GB SSD Sistema Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit

