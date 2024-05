Ghost of Tsushima supera God of War e é o segundo maior lançamento da Sony no PC Lançado no PC na última quinta-feira, Ghost of Tsushima: Director’s Cut conseguiu o segundo maior pico de usuários para um jogo do...

Lançado no PC na última quinta-feira, Ghost of Tsushima: Director’s Cut conseguiu o segundo maior pico de usuários para um jogo do PlayStation na Steam, superando God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn e The Last of Us.

Ghost of Tsushima atingiu um pico de 77.154 jogadores simultâneos no fim de semana, superando os números de God of War (73.529), Marvel’s Spider-Man Remastered (66.436) e Horizon Zero Dawn (56.557), mas obviamente ainda longe do fenômeno Helldivers 2, que outrora reuniu 458.709 jogadores simultaneamente em seu auge.

Ghost of Tsushima conseguiu este grande desempenho tendo que ignorar cerca de 180 países onde não é possível comprar o jogo, sendo os países em questão aqueles onde não há presença oficial da PlayStation Store. Esta restrição é a mesma que ameaçou Helldivers 2 recentemente, quando a Sony passou a exigir uma conta na PSN para usufruir do jogo, mas desistiu após protestos dos jogadores.

A Sony renunciou à obrigação de criar uma conta na PlayStation Network para Helldivers 2, mas não cedeu com Ghost of Tsushima, mesmo entendendo que a Steam não distribuirá o jogo em todos os países.

Em Ghost of Tsushima, a criação de uma conta PSN só é necessária para acessar o modo cooperativo Legends, bem como a interface do PlayStation que inclui a lista de amigos e troféus.

