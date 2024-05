God of War Ragnarök é confirmado no PC e sai em setembro A Sony anunciou a versão para PC de God of War Ragnarök durante a State of Play desta quinta-feira. O jogo será lançado em 19 de setembro...

A Sony anunciou a versão para PC de God of War Ragnarök durante a State of Play desta quinta-feira. O jogo será lançado em 19 de setembro de 2024.

No PC, God of War Ragnarök terá taxas de quadros desbloqueadas e a opção de resolução 4K verdadeira. Suporte às tecnologias NVIDIA RTX Deep Learning Super Sampling (DLSS), AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e Intel XeSS (Xe Super Sampling) também foram confirmadas junto da opção de tela ultra-widescreen 21:9 e 32:9 super ultra-widescreen.

A versão para PC de God of War Ragnarök incluirá todas as atualizações pós-lançamento, incluindo o modo Novo Jogo+ e o DLC God of War Ragnarök: Valhalla.

God of War Ragnarök está disponível em pré-venda agora no Steam e na Epic Game Store, nas edições Padrão e Digital Deluxe. A compra antecipada dará direito à Armadura da Nevintensa de Kratos e a Túnica da Nevintensa do Atreus (cosmético).

A Edição Digital Deluxe de God of War Ragnarök inclui:

God of War Ragnarök completo para PC

Armadura do Valescuro do Kratos*

Traje do Valescuro do Atreus (cosmético) *

Cabos das Lâminas do Valescuro para as Lâminas do Caos*

Punho de Machado do Valescuro para o Machado Leviatã*

Trilha sonora digital oficial de God of War Ragnarök

Minilivro de arte digital da Dark Horse

*Desbloqueie itens do jogo ao progredir na história.

