GTA 6 será lançado no segundo semestre de 2025

A Take-Two anunciou que Grand Theft Auto 6 será lançado no segundo semestre de 2025, especificamente durante primavera (do hemisfério sul).

A nova janela de lançamento, anunciada durante uma apresentação de resultados nesta quinta-feira, 16, elimina a especulação que havia sobre a possibilidade de um lançamento do jogo no começo de 2025 e deixa um intervalo de três meses, entre o final de setembro e final de dezembro, como a meta para a Take-Two.

A data de lançamento de GTA 6 precisou ser estimada pela Take-Two por conta de sua nova projeção de resultados para o atual ano fiscal, que encerra no final de março de 2025. A editora, portanto, não poderá contar, no atual exercício, com a colossal receita que o jogo trará.

“Nossa perspectiva reflete um estreitamento da janela previamente estabelecida da Rockstar Games do Calendário 2025 para o Outono (do hemisfério norte) do Calendário 2025 para Grand Theft Auto 6. A expectativa do consumidor em relação ao título não tem precedentes e nossas expectativas em relação ao seu contributo comercial continuam a aumentar”, anunciou a editora.

O primeiro trailer de Grand Theft Auto 6 foi divulgado em dezembro e desde então nenhuma novidade sobre o jogo foi divulgada. GTA 6 será exclusivo do PS5 e Xbox Series X|S.

