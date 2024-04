Alto contraste

Guerrilla Games, de Horizon, deve demitir 10% de sua equipe

O Guerrilla Games, estúdio da Sony responsável pela série Horizon, irá dispensar 10% de sua equipe como parte do plano de demissões anunciado na terça-feira pela Sony Interactive Entertainment.

O estúdio holandês perderá, portanto, cerca de 40 funcionários, já que sua equipe que hoje é composta por aproximadamente 400 funcionários, de acordo com o jornal holandês AD.

O Guerrilla é um dos estúdios mais importantes e bem sucedidos do PlayStation, sendo responsável por jogos exclusivos como Killzone e Horizon, além do motor gráfico Decima, que foi compartilhado com a Kojima Productions na criação de Death Stranding.

O lançamento mais recente, Horizon Forbidden West, vendeu 8,4 milhões de cópias no PS4 e PS5 até abril de 2023 e será lançado para PC em março. Um novo jogo da série está em produção no estúdio.

A demissão de cerca de 900 pessoas no PlayStation também afetará os estúdios Insomniac, de Marvel’s Spider-Man, e o Naughty Dog, de The Last of Us e Uncharted. Na Europa, o PlayStation London Studio está sendo fechado totalmente e o Firesprite também será afetado por demissões.

