Hades chega para iOS via Netflix em 18 de março

Hades, um dos jogos independentes de maior sucesso dos últimos anos, será lançado para iOS em 19 de março, graças a uma parceria com a Netflix Games, que garantiu a exclusividade móvel do roguelite infernal.

O lançamento será exclusivo dos usuários do sistema iOS com assinatura da Netflix e não há planos para uma versão para Android por enquanto, nem para um lançamento avulso na App Store. Ou seja, Hades está sob exclusividade dupla dos aparelhos da Apple e da assinatura do serviço de streaming.

A adaptação ao iOS ficou a cargo do estúdio subcontratado Secret 6, que refinou o jogo com 60 quadros por segundo, controles de toque ajustáveis e suporte para controles Bluetooth. A produtora Supergiant especifica que será possível manter seus backups na nuvem, mas também continuar seu jogo offline.

Hades chega ao iOS em 19 de março. Quanto à sequência de Hades II, o acesso antecipado deve abrir na primavera no PC.

