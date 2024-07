Heihachi Mishima renasce e será lutador extra de Tekken 8 Declarado morto durante a cena final de Tekken 7, e com o óbito confirmado pelo próprio produtor Katsuhiro Harada, Heihachi Mishima... Outer Space|Do R7 22/07/2024 - 09h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h33 ) ‌



Declarado morto durante a cena final de Tekken 7, e com o óbito confirmado pelo próprio produtor Katsuhiro Harada, Heihachi Mishima está sendo ressuscitado para se tornar o terceiro lutador extra de Tekken 8.

Brilhando de suor e mais vermelho que o normal, por conta do banho de lava tomado em Tekken 7, Heihachi agora conta com uma ordem secreta de monges que copiam suas técnicas para derrotar seus inimigos. O trailer do lutador, que pode ser visto abaixo, parece revelar também um novo traje alternativo para ele, com máscara de tigre e chapéu cônico. Também podemos esperar que o Templo dos Monges Tekken seja uma nova arena.

Heihachi Mishima chegará como um DLC para Tekken 8 no final do ano, em data ainda indefinida. O lutador é o terceiro extra de Tekken 8, após Lidia Sobieska e o capoeirista Eddy Gordo. Resta um quarto personagem a ser revelado para o passe da primeira temporada.