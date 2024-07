Hellblade II é um fiasco de vendas

‌



A+

A-

Tido por muito tempo como um dos trunfos do Xbox Series X|S, Senua’s Saga: Hellblade II foi um completo desastre comercial, de acordo com dados de vendas compilados nos Estados Unidos e Europa.

Apesar de ter oscilado entre críticas positivas, na maioria das vezes pelo visual fotorrealista, e negativas, ficando com uma boa média de 80% no agregador Metacritic, Senua’s Saga: Hellblade II não converteu sua ampla campanha de marketing em vendas. Segundo o site Circana, que mede as vendas nos Estados Unidos, o jogo ficou apenas na 37ª posição entre os mais vendidos de maio, e em 21º lugar quando considerados apenas lançamentos para o Xbox. Na Europa, o desempenho foi ainda pior e o jogo sequer aparece entre os 100 mais vendidos de maio, pelos dados apurados pela consultoria GSD.

A contagem de jogadores de Senua’s Saga: Hellblade II na Steam dá uma noção melhor do fiasco: o jogo atingiu um pico de 3.892 usuários logo após seu lançamento e hoje não é jogado por mais de cem pessoas no PC.

Nas plataformas de streaming, Hellblade II atingiu um pico de 110.193 espectadores no Twitch no dia do lançamento, mas no segundo dia este número já diminuiu 90%. Na semana seguinte, foi registrado um pico de apenas 900 usuários.

Publicidade

Senua’s Saga: Hellblade II foi incluído na assinatura do Xbox Game Pass para PC e console desde o primeiro dia, o que certamente não ajuda nas vendas avulsas. De qualquer forma, o interesse do público pelo jogo se esvaiu tão rapidamente que se torna bem questionável o possível retorno obtido pela Microsoft.