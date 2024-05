Hermen Hulst e Hideaki Nishino dividirão função de CEO do PlayStation A Sony anunciou que a posição de CEO da Sony Interactive Entertainment, deixada por Jim Ryan no final de março, será divida entre dois...

A Sony anunciou que a posição de CEO da Sony Interactive Entertainment, deixada por Jim Ryan no final de março, será divida entre dois executivos: Hermen Hulst e Hideaki Nishino.

Hulst, que foi cofundador do estúdio Guerrilla Games e estava no cargo de chefe dos estúdios mundiais do PlayStation desde 2019, continuará desempenhando função semelhante como CEO do recém-nomeado Studio Business Group, que engloba todas as equipes do PlayStation, bem como os novos negócios do PlayStation em mídias como TV e cinema.

Já Nishino será o CEO do Platform Business Group, que será a divisão responsável por hardware (console, acessórios e novas tecnologias), a PlayStation Network e relações com terceiros (outros estúdios e editoras). O executivo está na Sony desde 2006 e atualmente atua como vice-presidente sênior de experiências de plataforma.

“Estou entusiasmado por liderar o grupo empresarial de estúdios e continuar a desenvolver nosso sucesso com o PlayStation 5, enquanto me preparo para o futuro”, disse Hulst em um comunicado. “A indústria de videogames é uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo e foi construído sobre o casamento entre conteúdo e tecnologia, e estou ansioso para continuar a expandir os limites da diversão e do entretenimento”.

“Continuaremos conectando jogadores e criadores por meio de produtos, serviços e tecnologia de classe mundial”, acrescentou Nishino. “Nós sempre nos esforçamos para aumentar ainda mais nossa comunidade com inovação em todas as áreas da Sony Interactive Entertainment”.

“Estou honrado por ter sido nomeado para um cargo tão importante ao lado de Hermen. Ao trabalharmos mais estreitamente juntos, estaremos posicionados para construir experiências incríveis para um público cada vez maior, agora e no futuro”.

Os dos CEOs do PlayStation reportarão ao presidente da Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, que ocupa o cargo de CEO interino desde a saída de Jim Ryan. Totoki também é presidente, COO e CFO da Sony Group Corporation.

“A Sony Interactive Entertainment é um negócio dinâmico e em crescimento que oferece experiências de entretenimento incríveis através da conexão de conteúdo e tecnologia”, disse Totoki. “Esses dois líderes terão responsabilidades claras e administrarão a direção estratégica para garantir que o foco permaneça no aprofundamento do envolvimento com os existentes. Usuários de PlayStation e expansão de experiências para novos públicos”.

