Hitman 3 VR: Reloaded é anunciado para o Meta Quest 3

A IO Interactive anunciou que Hitman 3 VR: Reloaded, o primeiro jogo da série feito do zero para VR, será lançado para o Meta Quest 3 em breve.

Apesar de suas frequentes incursões na realidade virtual, o Agente 47 ainda não tinha um jogo feito sob medida para a realidade virtual. Entre o modo sandbox VR de Hitman 3 para PS VR, que alcança uma imersão maior enquanto mantém os controles clássicos do joystick, ou a versão para PC de Hitman 3 que oferecia um modo VR muito limitado, as investidas na tecnologia eram ainda tímidas. É aí que entra a XR Games, um estúdio especialista em realidade virtual que reconstruiu Hitman 3 do zero para torná-lo uma experiência nativa de VR.

Hitman 3 VR: Reloaded aplica uma camada de cel-shading nas fases do jogo original e introduz uma interface reformulada para facilitar a movimentação, bem como de um sistema de controle próprio para os headsets de realidade virtual, que permite ao Agente 47 sacar duas armas ao mesmo tempo, ou equipar dois objetos simultaneamente, para abrir o campo de possibilidades.

“Sabíamos que o público de Hitman exige apenas o melhor da VR e que apenas o Meta Quest 3 pode lidar com ambientes tão grandes, multidões tão densas e uma jogabilidade emergente tão versátil”, diz Bobby Thandi, chefe da XR Games.

Hitman 3 VR: Reloaded será lançado para o Meta Quest 3 ainda durante o inverno do hemisfério sul. Enquanto isso, o IO Interactive, estúdio criadora da franquia, está abandonando seu mascote careca por um tempo em favor de dois grandes projetos: um jogo de fantasia e um título AAA de James Bond.

