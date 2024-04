Alto contraste

A+

A-

Homeworld 3 é adiado mais uma vez Homeworld 3 é adiado mais uma vez (Outerspace)

Quando parecia que Homeworld 3 finalmente seria em março, a Blackbird Interactive anunciou mais um adiamento, passando a data de lançamento para 13 de maio.

O atraso de última hora passa uma mensagem preocupante aos fãs, mas a produtora justificou pela intenção de “garantir que estamos fazendo os ajustes finais necessários para entregar o nível de qualidade que almejamos”.

Homeworld 3 foi adiado inúmeras vezes, passando do final de 2022 para o primeiro semestre de 2023, depois para fevereiro de 2024 e março deste mesmo ano. No momento, 13 de maio é o alvo.

O novo atraso vem logo após o lançamento da demo do jogo, que aparentemente rendeu muito feedback e críticas, forçando a produtora a mais um adiamento.

“Ver você compartilhar suas experiências, trocar e debater estratégias e nos dar feedback constante tem sido incrível”, escreveu a Blackbird Interactive em um comunicado compartilhado nas redes sociais. “Esta foi a primeira vez que vimos o jogo em grande escala, o que é sempre um momento igualmente emocionante e estressante”.

“Também reunimos recentemente um grupo dedicado de jogadores de fora da nossa organização para jogar o jogo completo. Isso resultou em insights e perspectivas adicionais que serão incorporadas para tornar o Homeworld 3 a melhor experiência possível. Após uma análise cuidadosa do feedback, tomamos a decisão de adiar o lançamento global do Homeworld 3 até 13 de maio, com acesso antecipado definido para 10 de maio, para garantir que estamos fazendo os ajustes finais necessários para entregar no nível de qualidade que almejamos e que você merece”.

O post Homeworld 3 é adiado mais uma vez apareceu primeiro em Outer Space.