Humanity será lançado no Xbox e Game Pass em maio

Após um ano de exclusividade do PlayStation, Humanity foi confirmado no Xbox e será lançado já no final de maio.

Similar a outros jogos de quebra-cabeça como ChuChu Rocket e Lemmings, Humanity coloca o jogador no controle de um cão da raça Shiba Inu, que se encontra em um cenário surreal onde uma multidão de humanos cai de uma porta e deve ser conduzida a outra, superando os obstáculos no caminho.

O jogo foi produzido pelo estúdio japonês Enhance Games, liderado pelo artista digital Yugo Nakamura e apoiado pelo chefe de produção Tetsuya Mizuguchi, de Rez e Lumines.

Humanity está programado para lançamento em 30 de maio no Xbox One, Xbox Series X|S, PC com Windows e Xbox Game Pass. O jogo já está disponível no PS4, PS5, Steam e Meta Quest.

