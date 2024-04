Indiana Jones e Hellblade 2 para PS5 também estariam nos planos da Microsoft Os rumores sobre os planos da Microsoft de se tornar uma editora multiplataforma, acabando com a exclusividade do Xbox, ganharam...

Alto contraste

A+

A-

Indiana Jones e Hellblade 2 para PS5 também estariam nos planos da Microsoft Indiana Jones e Hellblade 2 para PS5 também estariam nos planos da Microsoft (Outerspace)

Os rumores sobre os planos da Microsoft de se tornar uma editora multiplataforma, acabando com a exclusividade do Xbox, ganharam força neste domingo com vários jornalistas reportando que a decisão já foi sacramentada e o anúncio oficial acontecerá em breve.

Aparentemente, os primeiros lançamentos do Xbox em plataformas rivais acontecerá com Hi-Fi Rush e Sea of Thieves, mas jogos grandes como Starfield estariam também rumando ao PS5. Agora, o jornalista Tom Warren, do site The Verge, diz ter ouvido de suas fontes que o recém-anunciado Indiana Jones And The Great Circle será um exclusivo temporário do Xbox, mas por pouco tempo, e seu lançamento no PS5 aconteceria “alguns meses depois”.

“Disseram-nos que uma nova abordagem multiplataforma para certos jogos do Xbox está surgindo dentro da Microsoft, com a empresa avaliando quais títulos permanecerão exclusivos e outros que aparecerão no Switch ou PS5 no futuro. Indiana Jones parece fazer parte desta nova onda de jogos multiplataforma”, escreveu Warren.

Pelo X, o jornalista Nick Baker, do site Xbox Era, acrescentou que os planos não para em Starfield e ele entende que “vocês provavelmente verão Hellblade 2 [no PS5] também”.

Curiosamente, os documentos do processo da FTC contra a Microsoft divulgados no ano passado revelaram que Indiana Jones and the Great Circle estava sendo desenvolvido para o PS5 também em algum momento, e o licenciamento da franquia contemplava várias plataformas, mas ao menos o contrato foi alterado para permitir um lançamento exclusivo no Xbox.

“Fomos informados de que ainda há um intenso debate interno na Microsoft sobre quais jogos do Xbox levar para consoles rivais. Agora parece que a Microsoft decidiu que alguns títulos do Xbox chegarão ao PS5 e ao Nintendo Switch”, comentou o jornalista do The Verge.

Por enquanto, Indiana Jones And The Great Circle tem lançamento previsto para o final de 2024 no PC e Xbox.

Sadly, Starfield isn't where the plans end. Reckon you'll probably see Hellblade II as well https://t.co/3voBNLc27V — Balatro Nick  (@Shpeshal_Nick) February 4, 2024

O post Indiana Jones e Hellblade 2 para PS5 também estariam nos planos da Microsoft apareceu primeiro em Outer Space.