Indiana Jones e o Grande Círculo será lançado para PS5 em 2025, diz insider

Indiana Jones e o Grande Círculo deve ser um exclusivo temporário do Xbox Series, e por pouco tempo, de acordo com informações obtidas por uma fonte conhecida por vazamentos acertados.

Segundo o “insider” Nate the Hate, Indiana Jones e o Grande Círculo será lançado para o PS5 no primeiro semestre de 2025, não muito tempo após o lançamento no PC e Xbox Series X|S, que está planejado para dezembro.

“Após essa janela de exclusividade temporária expirar, Indiana Jones & the Great Circle está planejado para chegar ao PlayStation 5 no primeiro semestre de 2025”, escreveu Nate the Hate no X.

Rumores sobre anúncios de novos jogos da Microsoft saindo no PlayStation 5 têm ganhado força nos últimos dias e o site Windows Central também noticiou que Indiana Jones e o Grande Círculo seria um dos títulos cogitados para esta nova leva.

Indiana Jones e o Grande Círculo está sendo desenvolvido pelo estúdio sueco MachineGames, mais conhecido pelos jogos recentes da série Wolfenstein. O desenvolvimento de uma versão para PS5 teria precedido a aquisição do estúdio pela Microsoft, quando esta comprou a Bethesda, e aparentemente o trabalho na versão de PS5 não parou.

Além de já ter Indiana Jones e o Grande Círculo funcionando no PlayStation 5, a Microsoft teria obrigações com a Disney, dona da franquia Indiana Jones, para lançar o jogo em todas as plataformas possíveis.

Outros exclusivos do Xbox que têm sido especulados para chegar ao PS5 em breve são Gears of War, Microsoft Flight Simulator e Starfield, mas por enquanto não há palavra oficial sobre isso.