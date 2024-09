Inter e Milan serão exclusivos de eFootball na temporada A Konami anunciou acordos de exclusividade com a Internazionale e o Milan para ter os clubes com exclusividade em eFootball nesta temporada... Outer Space|Do R7 05/09/2024 - 11h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 11h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Konami anunciou acordos de exclusividade com a Internazionale e o Milan para ter os clubes com exclusividade em eFootball nesta temporada, deixando o rival EA Sports FC 25 sem as camisas, escudos e jogadores oficiais.

O acordo de exclusividade é semelhante ao que eFootball firmou com outras equipes italianas na temporada passada, como a Lazio e Atalanta, que acabaram sendo substituídas no jogo rival pelas fictícias Latium e Bergamo Calcio. As versões beta de EA Sports FC 25 já mostram a Inter como Lombardia FC e o Milan como Milano FC.

Enquanto o acordo de exclusividade permite aos jogos explorar as marcas e nomes reais, os jogadores dos clubes são um caso à parte e o licenciamento se dá por negociações com a FIFPro, a associação de atletas profissionais, o que significa que os dois jogos poderão usar os nomes e aparências reais.

A Konami pretende lançar a próxima grande atualização de eFootball ainda este mês. A partir dela, o jogo se chamará apenas eFootball, sem referência ao ano da temporada, se tornando um produto em constante atualização. Já EA Sports FC 2025 tem lançamento marcado para 27 de setembro.

‌