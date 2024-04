Jogos do PlayStation Plus em março são confirmados com Sifu, F1 23 e mais A Sony anunciou os jogos gratuitos de março para assinantes do PlayStation Plus. Além de Sifu, que foi antecipado ontem, serão oferecidos...

Jogos do PlayStation Plus em março são confirmados com Sifu, F1 23 e mais

A Sony anunciou os jogos gratuitos de março para assinantes do PlayStation Plus. Além de Sifu, que foi antecipado ontem, serão oferecidos EA Sports F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: Witch Queen.

Todos os quatro estarão disponíveis para membros do PlayStation Plus de terça-feira, 5 de março até segunda-feira, 1º de abril.

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

Aguente firme para alcançar a linha de chegada no EA Sports F1 23, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2023.

Um novo capítulo no empolgante modo história “Braking Point” traz até você profundas rivalidades e adrenalina em alta velocidade. Pise fundo e acelere para ultrapassar seus oponentes nos circuitos de Las Vegas e do Catar e ganhe recompensas e atualizações no F1 World. Novas Bandeiras Vermelhas trazem um novo elemento estratégico e autêntico, enquanto o recurso de 35% de Distância de Corrida proporciona ainda mais ação e frio na barriga. Pilote os carros de 2023 atualizados com a nova sequência oficial da F1 que trará suas 20 pilotos e 10 times favoritos. Além disso, a F2, incrível pista de treinamento da F1, foi atualizada com o conteúdo mais recente da temporada de 2023, incluindo novos carros e pilotos em todo o padoque. Crie sua equipe dos sonhos e pise fundo para ganhar no modo carreira Minha Equipe, acelere para ultrapassar seu oponente na tela dividida ou no modo multijogador em várias plataformas e interaja com mais pessoas pelas novas ligas do Racenet.

Sifu | PS4, PS5

Será que uma única vida seria suficiente para dominar o kung fu? O Sifu traz até você um jogo de lutas viscerais e combates corpo a corpo (estilosos, mas cheios de tensão), em um cenário urbano contemporâneo. Desenvolvido pela Sloclap, mesma criadora do aclamado jogo de luta Absolver para PS4, o Sifu acompanha a saga de um jovem aprendiz de kung fu em sua jornada de vingança, atrás dos assassinos da sua família. Um contra todos, com incontáveis inimigos(e nenhum aliado), ele terá de contar com sua particular maestria em kung fu para alcançar seu objetivo e proteger o legado de sua família.

Hello Neighbor 2 | PS4, PS5

Solucione o misterioso sumiço de algumas crianças na cidade rural de Raven Brooks, nesta sequência de terror furtivo para todas as idades.

O Hello Neighbor 2 convida os jogadores a conhecerem a (aparentemente) pacata cidade de Raven Brooks, onde todo mundo tem algum segredo bem guardado. Você será um jornalista investigativo buscando descobrir os mais macabros segredos dos seus vizinhos e solucionar o caso de Mr. Peterson, o infame vilão desta história. Vasculhe por todos os lados, procure pistas por trás dos mistérios e enfrente complexos oponentes controlados por avançadas IAs de rede neural que vão aprendendo com você e com os demais jogadores. Agora, a cidade toda será seu parque de diversões!

Destiny 2: Witch Queen | PS4, PS5

Entre com tudo no Mundo-Trono de Savathûn para desvendar o mistério de como ela e sua Colmeia Luzente roubaram a Luz. Conheça os segredos de como forjar novas armas, como a nova Glaive, e sobreviva à verdade interna de sua teia de mentiras. Um paraíso distorcido, cheio de corrupção e esplendor, o Mundo-Trono de Savathûn é o cenário de um frágil equilíbrio de forças. Desde o seu palácio até o pântano, tudo o que ela esconde pode ser encontrado aqui. Crie armas personalizadas com combinações exclusivas de mods, shaders e stats. Domine o uso da nova arma Glaive e libere poderosos combos corpo a corpo, ataques de projéteis e um escudo de energia ativável.

Além disso, os assinantes do PlayStation Plus podem acessar um exclusivo pacote de visuais no The Finals, que inclui dois conjuntos diferentes de vestimentas com temática militar e skins de armas.

