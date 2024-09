Jogos Resident Evil para iOS passam a exigir conexão à internet As versões para iOS de Resident Evil 4, Resident Evil 7 e Resident Evil Village passaram a exigir conexão à internet para iniciar,... Outer Space|Do R7 02/09/2024 - 09h50 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h50 ) ‌



As versões para iOS de Resident Evil 4, Resident Evil 7 e Resident Evil Village passaram a exigir conexão à internet para iniciar, levando muitos jogadores a evitar a atualização ou pedir um reembolso na App Store.

A Capcom não explicou os motivos por trás desta nova exigência, que é bastante controversa, dada a natureza móvel do jogo. É mais provável que a conexão sirva para algum fim de coleta de dados, uma vez que a pirataria no iOS é bastante restrita para justificar uma solução de DRM.

Com a exigência de conexão à internet, a Capcom acaba por inviabilizar o usufruto dos jogos em situações como viagens de avião nas quais não há conexão Wi-Fi disponível.

Em julho, empresas de análise de mercado apuraram que Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7 e Resident Evil Village teriam vendido muito pouco no iOS, o que leva à reflexão sobre a viabilidade de jogos AAA em smartphones, em um cenário no qual, supõe-se, os proprietários de iPhones de ponta têm meios melhores para jogar, como no PC ou consoles.

Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 7 e Resident Evil Village são compatíveis apenas com os modelos mais recentes do iPhone e iPad, o iPhone 15 Pro e Pro Max, bem como iPads e Macs com chips da série M.