Kena: Bridge of Spirits para Xbox aparece em classificação americana

O PlayStation parece estar perto de perder a exclusividade de Kena: Bridge of Spirits, que deve sair para o Xbox em breve. Enquanto esperamos por um anúncio oficial, a classificação americana ESRB queimou a largada e listou uma versão do jogo para Xbox.

A classificação não traz qualquer informação precisa sobre o conteúdo desta versão para Xbox, que chega tardiamente, já que o lançamento original aconteceu em 2021 no PC, PlayStation 4 e 5.

Embora não seja um jogo com envergadura para acirrar a disputa entre PlayStation e Xbox, Kena: Bridge of Spirits foi um sucesso para o estúdio Ember Lab, que conseguiu recuperar o investimento na produção um mês após seu lançamento no PS4 e PS5.

Uma versão para Xbox One não seria planejada a priori para Kena: Bridge of Spirits, ou pelo menos nenhuma menção ao console da antiga geração aparece na página do ESRB.

