Outer Space |Do R7

Kena Bridge of Spirits terá lançamento no Xbox em agosto Kena Bridge of Spirits, um dos primeiros jogos exclusivos do PlayStation 5, terá uma versão para Xbox One e Xbox Series X|S em 15 de...

Alto contraste

A+

A-

Kena Bridge of Spirits, um dos primeiros jogos exclusivos do PlayStation 5, terá uma versão para Xbox One e Xbox Series X|S em 15 de agosto.

Um indício de que Kena Bridge of Spirits seria lançado no Xbox surgiu em abril, quando o site da classificação etária dos Estados Unidos, a ESBR, listou o jogo em seus procedimentos de avaliação. Agora é oficial, já que a EmberLab confirmou a data de lançamento para 15 de agosto de uma versão para Xbox One e Xbox Series X|S.

Para compensar a demora, o jogo oferecerá pequenas adições exclusivas para o Xbox, como chapéus de pirata em homenagem a Sea of Thieves e um novo cajado para Kena. Um lançamento em mídia física para Xbox Series também está nos planos da distribuída Maximum Entertainment.

O post Kena Bridge of Spirits terá lançamento no Xbox em agosto apareceu primeiro em Outer Space.