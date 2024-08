Kingdom Come Deliverance 2 é adiado para 2025 O Warhorse Studios anunciou um adiamento no lançamento de Kingdom Come Deliverance 2, que agora está previsto para 11 de fevereiro... Outer Space|Do R7 15/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Warhorse Studios anunciou um adiamento no lançamento de Kingdom Come Deliverance 2, que agora está previsto para 11 de fevereiro de 2025.

“Nós miramos no final do ano e quase conseguimos, mas quase não é bom o suficiente”, disse o relações públicas do Warhorse Studios, Tobias Stolz-Zwilling, em um vídeo publicado nesta quinta-feira.

Kingdom Come Deliverance 2 será mostrado em um novo trailer e em uma demonstração da jogabilidade durante a apresentação Gamescom Opening Night Live na próxima terça-feira, 20 de agosto.

Com 6 milhões de cópias vendidas, o RPG medieval é uma das licenças valiosas e ainda preservadas do grupo Embracer, que há dois anos enfrenta dificuldades financeiras. Kingdom Come Deliverance 2 é a sequência direta do seu antecessor e que, portanto, ainda se passa na Boemia do século XV. Uma Europa medieval transcrita meticulosamente com a atenção aos detalhes dos entusiastas que cercam o diretor Daniel Vávra, fundador do Warhorse Studios.

Publicidade

O jogador retomará seu papel como Henry, o jovem filho de um ferreiro que ainda busca vingança após o assassinato de seus pais. Seu inimigo será nada menos que o rei da Boemia e da Hungria, Sigismundo do Luxemburgo.