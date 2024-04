Kojima volta com seu canal HideoTube e comenta sobre Death Stranding 2 O designer Hideo Kojima voltou com seu canal no YouTube, o HideoTube, após uma pausa de sete anos. O assunto do primeiro vídeo da...

(Outerspace)

O designer Hideo Kojima voltou com seu canal no YouTube, o HideoTube, após uma pausa de sete anos. O assunto do primeiro vídeo da reestreia foi, naturalmente, Death Stranding 2 e seu mais recente trailer.

Kojima teve como convidados a apresentadora de TV Risa Unai e o ator Kenjiro Tsuda, que dubla o protagonista Sam Porter Bridges na versão japonesa de Death Stranding.

O vídeo começa com Kojima comentando cada cena do novo trailer de Death Stranding 2 e em seguida a conversa com Tsuda traz a informação que a gravação da dublagem japonesa de Death Stranding 2 só começará no final deste ano, portanto nem o próprio ator conhece a história do jogo ainda.

“Não! Não tenho ideia! Só sei o que vi no trailer, assim como todo mundo”, responde Tsuda quando a apresentadora Risa Unai pergunta se a dupla discutiu a história do jogo. “Há mais personagens; estou apenas mantendo silêncio sobre eles”, acrescentou Kojima.

“Há tantas falas também”, comentou Kojima, indicando que Tsuda terá muito trabalho em breve. Como comparação, ele comenta que a dublagem de Death Stranding demorou 18 meses para ser concluída.

Death Stranding 2 tem lançamento previsto para 2025 no PlayStation 5.

