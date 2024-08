Konami insinua relançamento de Metal Gear Solid 4 em nova coleção A Konami insinuou que Metal Gear Solid 4 pode ser lançado para as plataformas modernas em uma Metal Gear Solid: Master Collection Vol... Outer Space|Do R7 29/08/2024 - 09h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 09h21 ) ‌



A Konami insinuou que Metal Gear Solid 4 pode ser lançado para as plataformas modernas em uma Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2.

No ano passado, a Konami lançou a Master Collection Vol. 1, uma coleção com os três primeiros Metal Gear Solid em versões para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. Um volume 2, portanto, é esperado, embora a Konami ainda não tenha anunciado seu conteúdo, tampouco uma janela de lançamento.

Mesmo sem a confirmação da Konami, parece seguro dizer que a Master Collection Vol. 2 seria composta por Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid 5 e Metal Gear Solid: Peace Walker, sendo o primeiro hoje uma relíquia do PlayStation 3 que não teve versões para outras plataformas.

Em declaração ao site IGN, por ocasião de uma turnê para promover Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, o produtor Noriaki Okamura deixou claro que a Konami está ciente da demanda por Metal Gear Solid 4 em plataformas modernas e pediu para os fãs “ficarem ligados” em um futuro anúncio.

“Definitivamente estamos cientes dessa situação com MGS4. Infelizmente, não podemos realmente dizer muito no momento com o Vol. 1 contendo MGS 1-3 ponto ponto ponto… você provavelmente pode conectar os pontos!”, disse o produtor.

“Agora ainda estamos internamente preocupados sobre o que devemos fazer para o futuro da série. Sinto muito, não podemos realmente revelar nada no momento. Mas fique ligado”.

No momento, o foco da Konami é o lançamento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, previsto para o final de 2024.