Krafton compra o Tango Gameworks, dois meses após Microsoft fechar o estúdio
Outer Space|Do R7
11/08/2024 - 23h25



Em uma reviravolta inesperada, a editora sul-coreana Krafton anunciou a aquisição do estúdio japonês Tango Gameworks, que havia sido fechado pela Microsoft em junho.

O encerramento do Tango Gameworks pegou os fãs do Xbox de surpresa e gerou certa comoção, uma vez que o estúdio era o único ativo do Xbox Game Studios no Japão e estava prestigiado desde o lançamento de Hi-Fi Rush em 2023. Na ocasião, a Microsoft justificou a decisão pela necessidade cortar custos e por ter dúvidas sobre o papel do estúdio e sua viabilidade nos próximos anos.

A negociação com a Krafton, ainda que tardia, salvará o Tango Gameworks e a marca Hi-Fi Rush, que também passa a pertencer à editora coreana, que é mais conhecida como a dona de Player Unknown’s Battlegrounds, um dos pioneiros do battle royale.

Ao anunciar o fechamento do negócio, a Krafton falou que seus planos imediatos incluem continuar a franquia Hi-Fi Rush.

“A Krafton Inc deu hoje as boas-vindas ao pessoal talentoso da Tango Gameworks à sua equipe, marcando um momento emocionante na expansão global da empresa e em seu primeiro investimento significativo no mercado japonês de videogames”, diz o comunicado de imprensa. “Este movimento estratégico incluirá os direitos do aclamado IP da Tango Gameworks, Hi-Fi RUSH”.

“Como parte deste acordo estratégico, a Krafton pretende colaborar com o Xbox e ZeniMax para garantir uma transição suave e manter a continuidade na Tango Gameworks, permitindo que a talentosa equipe continue desenvolvendo a marca Hi-Fi RUSH e explore projetos futuros. A Krafton pretende apoiar a equipe Tango Gameworks para continuar seu compromisso com a inovação e oferecer experiências novas e emocionantes para os fãs”.

As franquias Ghostwire: Tokyo e The Evil Within permanecerão com a Microsoft, pelo menos por enquanto. Os jogos do estúdio também permanecerão disponíveis no Xbox Game Pass e em outras lojas na forma que estão atualmente.