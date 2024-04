Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é demonstrado em novo vídeo Além de mostrar mais de Dragon’s Dogma 2, a Capcom dividiu sua apresentação especial desta quinta-feira com Kunitsu-Gami: Path of...

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é demonstrado em novo vídeo

Além de mostrar mais de Dragon’s Dogma 2, a Capcom dividiu sua apresentação especial desta quinta-feira com Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, o novo jogo de estratégia e ação baseado no folclore japonês.

O vídeo de hoje exemplificou a jogabilidade e o ciclo de dia e noite que funcionará como as etapas de preparação e ação. Na prática, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess se parece com um jogo no estilo “tower defense” e o jogador deve usar o dia para preparar suas defesas no vilarejo e abrir o caminho para a donzela Yoshiro expurgar os demônios que chegarão através de um portal.

“À medida que os jogadores viajam pelo Monte Kafuku, eles ficam imersos em ciclos dinâmicos de dia e noite. Durante o dia, Soh une forças com os aldeões para se preparar para uma batalha iminente. Quando a escuridão se aproxima, Soh, os aldeões e Yoshiro enfrentam o Seethe e o Festering Seethe, inimigos ainda mais poderosos infundidos com o poder das máscaras roubadas. Aproveite o poder dos guardas Tsuba, use técnicas de espada semelhantes a danças, adapte-se às condições de batalha em constante mudança e aproveite as diferentes funções dos aldeões para limpar a montanha”, descreveu a Capcom.

As várias funções dos aldeões incluem:

Lenhadores – Aldeões fortes que se destacam no combate de curta distância.

Arqueiros – Aldeões com grande exatidão e precisão que lutam à distância com seu arco e flechas.

Ascetas – Aldeões encantadores que usam feitiços para conter o Seethe.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess estará disponível no primeiro dia com Xbox Game Pass para console, PC e Cloud, e no Xbox Series X|S, Windows, PlayStation 5 e PC via Steam.

